Авиадебоширам в России могут запретить летать на самолетах

Минтранс поддержал усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета.

Авиаперевозчики отмечают участившиеся нарушения правил поведения на борту самолета. Предполагается, что решить проблему поможет создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного года до трех лет в случае повторного нарушения правил. Кроме того предлагается расширить перечень нарушений, являющихся основанием для внесения пассажира в такой реестр.

Инициаторами ужесточения ответственности для буйных пассажиров стали «Аэрофлот» и депутат Госдумы Надежда Школкина. Обсуждение инициативы прошло 9 августа в Минтрансе с участием Росавиации и МВД.

Инициативу детально проработают в ближайшее время и внесут соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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