Не желавшая проходить досмотр женщина ударила по лицу сотрудницу аэропорта Сочи

На 34-летнюю жительницу Москвы составили протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф за нарушение требований в области транспортной безопасности.

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступил вызов из зоны предполетного досмотра аэровокзала.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что при прохождении предполетного досмотра на рейс «Сочи-Москва» одна из пассажирок отказалась снимать ремень и наручные часы. Кроме того, женщина отказалась выполнять требования по обеспечению транспортной безопасности. Она препятствовала выполнению служебных обязанностей сотрудников и ударила одну из сотрудниц службы авиационной безопасности рукой по лицу.

Полицейские доставили нарушительницу в дежурную часть, где завели протокол об административном правонарушении. Кроме того, проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднице службы авиационной безопасности, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Читайте также: закрытый аэропорт Краснодара назвали одним из самых удивляющих в России.