Закрытый аэропорт Краснодара назвали одним из самых удивляющих в России

Рейтинг 15 самых удивительных аэропортов страны составила Ассоциация туристических операторов России.

На первом месте в рейтинге находится аэропорт Внуково, который считается самым удобным с точки зрения транспортной доступности. Аэропорт Домодедово назвали «самым культурным», так как пассажиры могут почувствовать себя в его терминале как в музее.

Самым «западным» стал аэропорт Храброво в Калининграде. Самым «маленьким» признан аэропорт Шушенское. Аэропорт Элисты назвали «самым везучим», так как воздушную гавань закрывали в 2022 году, но в этом году единственную из 11 открыли.

Аэропорт Краснодара в рейтинге АТОР назвали самым терпеливым.

«Судьба аэропорта Краснодара резко изменилась в 2022 году. Он так и остается закрытым. Специалисты авиаотрасли назвали его еще «самым живучим» и «самым многострадальным». Во-первых, после пандемии и увеличения внутреннего пассажиропотока он обслужил 5 млн пассажиров за год. Во-вторых, авиагавань и сейчас пытается сохранить персонал в условиях жестких ограничений», — говорится на сайте «АТОР».

Кроме того, эксперты назвали краснодарский аэропорт «самым оптимистичным» — несмотря на то, что он не принимает регулярные пассажирские рейсы уже 2,5 года. Сейчас там активно идет строительство нового терминала, который планируют открыть уже в 2026 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», воздушные гавани Краснодара, Анапы и Геленджика полностью приостановили работу с 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. В последние месяцы в СМИ регулярно появлялись слухи о том, что аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в ближайшее время.