Все для детей: опрашивающего школьниц мужчину нашли в Отрадненском районе

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который ходил возле школ района и расспрашивал о них учащихся.

Напугавшим школьников мужчиной оказался 30-летний житель одной из республик Северо-Кавказского региона.

Выяснили, что мужчина со своей семьей с детьми планирует переехать в Краснодарский край на постоянное место жительства. Он приезжал в Отрадненский район, чтобы найти жилье и школу для своих детей.

Установили, что присутствие мужчины на территории школы не носит криминальный характер. С ним провели профилактическую беседу о законопослушном повелении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестный мужчина интересовался у детей местонахождением школьников и количеством учеников. По факту инцидента организовали доследственную проверку.