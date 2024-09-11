СКР проверит сведения о пристающем к школьницам бородатом мужчине в Отрадной

В Отрадненском районе следователи СКР начали проводить проверку после того, как в медиапространстве появилась информация о возможных противоправных действиях мужчины.

По данным соцсетей, в станице Отрадной мужчина интересовался у детей местонахождением школ и количеством учеников. Авторы публикации также предположили, что мужчина мог совершить противоправные действия.

По данному поводу в территориальном следственном отделе СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить доследственную проверку, в рамках которой установят все обстоятельства, изложенных в соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как пишут местные жители в пабликах, неизвестные бородатые мужчина ездят на автомобиле «Приора» черного цвета и расспрашивают у местных школьниках информацию об их школах.

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