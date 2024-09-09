СК проверит информацию о пристававшем к девочкам мужчине под Краснодаром

СКР начал проводить проверку по факту информации из соцсетей о пристававшем к подросткам мужчине.

В соцсетях 9 сентября появилась информация о том, что на парковке одного из торговых центров в поселке Краснодарском в Краснодаре мужчина пытался познакомиться с девушками-подростками, а также мог совершить другие незаконные действия в отношении детей.

На видео слышно, как девушка говорит мужчине, что еще не достигла возраста согласия, и он для знакомства с ней слишком взрослый. Но мужчина продолжал настаивать, не понимая причины отказа.

По данному факту следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара начал проводить проверку, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также доследственную проверку начали проводить в полиции Краснодара. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности всех участников.

По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение и действиям мужчины дана правовая оценка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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