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Все для блинов в масленичные выходные продают на ярмарках в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-dlya-blinov-v-maslenichnye-vyhodnye-prodayut-na-yarmarkah-v-krasnodare
Все для блинов в масленичные выходные продают на ярмарках в Краснодаре
Фото freepik.com

Ярмарки выходного дня в Краснодаре открыты с 8:00 до 15:00.

Как и всегда, местные фермеры продают свежие фрукты и овощи, мед, мясо, рыбу, сыры, колбасы, выпечку и многое другое. В конце масленичной недели, конечно, можно закупиться всем необходимым для блинов. Не только для теста, но и для всевозможных начинок.

Покупателей ждут на 12 площадках, отведенных под ярмарки.

  • Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;
  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Уральская, 170/7;
  • Евдокии Бершанской, 216/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • Западный обход, 34;
  • проспект Чекистов, 9.

На ярмарках выходного дня в краевом центре работают около тысячи прилавков, продавцы имеют все необходимые сертификаты качества, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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