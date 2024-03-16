Все для блинов в масленичные выходные продают на ярмарках в Краснодаре

Ярмарки выходного дня в Краснодаре открыты с 8:00 до 15:00.

Как и всегда, местные фермеры продают свежие фрукты и овощи, мед, мясо, рыбу, сыры, колбасы, выпечку и многое другое. В конце масленичной недели, конечно, можно закупиться всем необходимым для блинов. Не только для теста, но и для всевозможных начинок.

Покупателей ждут на 12 площадках, отведенных под ярмарки.

Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;

Архитектора Ишунина, 7/1;

Уральская, 170/7;

Евдокии Бершанской, 216/1;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

Западный обход, 34;

проспект Чекистов, 9.

На ярмарках выходного дня в краевом центре работают около тысячи прилавков, продавцы имеют все необходимые сертификаты качества, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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