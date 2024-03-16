Все для блинов в масленичные выходные продают на ярмарках в Краснодаре
Общество
16.03.2024 11:45
Ярмарки выходного дня в Краснодаре открыты с 8:00 до 15:00.
Как и всегда, местные фермеры продают свежие фрукты и овощи, мед, мясо, рыбу, сыры, колбасы, выпечку и многое другое. В конце масленичной недели, конечно, можно закупиться всем необходимым для блинов. Не только для теста, но и для всевозможных начинок.
Покупателей ждут на 12 площадках, отведенных под ярмарки.
- Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Уральская, 170/7;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- Западный обход, 34;
- проспект Чекистов, 9.
На ярмарках выходного дня в краевом центре работают около тысячи прилавков, продавцы имеют все необходимые сертификаты качества, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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