Все билеты на «Ласточку» между Анапой и Сочи раскупили до июля

Сейчас билеты могут приобрести только пассажиры с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, на начало июля мест также мало, следует из данных сервиса по продаже билетов ОАО «РЖД». Туристы активно раскупают билеты на курорты Черноморского побережья. Также на отсутствие билетов влияет запрет на полеты в Краснодарском крае — сейчас работу продолжает только международный аэропорт Сочи.

Билетов мало и в обратном направлении — из Сочи в Анапу. Сейчас прямых рейсов нет до конца июня. При поиске билетов на июнь «РЖД» предлагает искать рейсы с пересадками или отправиться в поездку другими видами транспорта.

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