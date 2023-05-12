Около 4,5 млн отдыхающих примет в этом году Анапа
Об этом рассказал мэр города Василий Швец на пресс-конференции, посвященной летнему сезону.
Мэр Анапы отметил, что транспортная логистика в Анапе комфортна для туристов. Четко работает железнодорожный вокзал. С мая выросло число поездов. Прибывающих на курорт. Отмечается высокая глубина бронирования.
В прошлом году открыли Северный обход Анапы. Сейчас ведут работу по соединению обхода с трассой из Краснодара в Крым.
«Конечно, отсутствие авиасообщения доставляет определенные неудобства, но туристы приспосабливаются к новым обстоятельствам, объекты размещения предоставляют им трансферы, ежедневно ходят «Ласточки» из Сочи в Анапу», — отметил Василий Швец.
Мэр Анапы также сообщил о том, что власти города-курорта будут ходатайствовать об увеличении числа рейсов «Ласточек».
Всего, по словам мэра Анапы, курорт в этом году планирует принять не менее 4,5 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.
Читайте также: 700 тыс. отдыхающих посетили в майские праздники курорты Краснодарского края.