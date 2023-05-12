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Около 4,5 млн отдыхающих примет в этом году Анапа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-4-5-mln-otdyhayushhih-primet-v-etom-godu-anapa
Около 4,5 млн отдыхающих примет в этом году Анапа
Фото t.me/anapaofficial

Об этом рассказал мэр города Василий Швец на пресс-конференции, посвященной летнему сезону.

Мэр Анапы отметил, что транспортная логистика в Анапе комфортна для туристов. Четко работает железнодорожный вокзал. С мая выросло число поездов. Прибывающих на курорт. Отмечается высокая глубина бронирования.

В прошлом году открыли Северный обход Анапы. Сейчас ведут работу по соединению обхода с трассой из Краснодара в Крым.

«Конечно, отсутствие авиасообщения доставляет определенные неудобства, но туристы приспосабливаются к новым обстоятельствам, объекты размещения предоставляют им трансферы, ежедневно ходят «Ласточки» из Сочи в Анапу», — отметил Василий Швец.

Мэр Анапы также сообщил о том, что власти города-курорта будут ходатайствовать об увеличении числа рейсов «Ласточек».

Всего, по словам мэра Анапы, курорт в этом году планирует принять не менее 4,5 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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