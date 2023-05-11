Кондратьев: 700 тыс. отдыхающих посетили в майские праздники курорты Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 11 мая, что курорты Краснодарского края в майские праздники традиционно пользуются большим спросом среди туристов.

«За первые дни мая курорты региона посетили 700 тыс. человек. Из них 500 тыс. — отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тыс. — предпочли посетить наш край одним днем», — сообщил глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что самыми популярными курортами стали Сочи, Анапа и Геленджик.

«Также наблюдаем интерес со стороны туристов к предгорным зонам – Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам», — добавил губернатор.

В среднем гостиницы на Черноморском побережье в майские праздники были заполнены на 80%, в горно-предгорных районах — на 50%.

Всего с начала года на курортах Кубани уже отдохнули почти 3 млн человек. Из них более 1,5 млн — в Сочи, по 300 тыс. туристов принял в Анапе и в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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