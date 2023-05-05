На майские праздники РЖД заморозили тарифы в поездах в Анапу, Новороссийск и Сочи

По данным ведомства, на южных направлениях сейчас очень высокий спрос на билеты.

В связи с этим заморожены тарифы на проезд в купейных вагонах в майские праздники в поездах до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска.

«Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест», — отмечается в сообщении РЖД.

Таким образом, пассажиры смогут сэкономить на поездке в «высокий» сезон до 12%.

С 10% до 20% увеличат до конца года скидку по «невозвратному» тарифу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на летний сезон РЖД назначит больше 1 тыс. дополнительных поездов в Краснодарский край. Большинство из них будут ходить в Анапу, Сочи, Новороссийск и Кисловодск.