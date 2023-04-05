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На летний сезон РЖД назначит больше 1 тыс. дополнительных поездов в Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-letnij-sezon-rzhd-naznachit-bolshe-1-tys-dopolnitelnyh-poezdov-v-krasnodarskij-kraj
На летний сезон РЖД назначит больше 1 тыс. дополнительных поездов в Краснодарский край
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В летний сезон на юг России РЖД назначит 1,5 тыс. дополнительных поездов. Большинство из них будут ходить в Анапу, Сочи, Новороссийск и Кисловодск.

Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги». Уточняется, что при необходимости в составы будут включать дополнительные вагоны. При резком увеличении спроса возможно назначение дополнительных поездов.

Всего на летний период готовится 14,8 тыс. вагонов. На южных направлениях доля вагонов с кондиционерами и биотуалетами превысит 90%. Отдельно отмечается, что организованные группы детей будут перевозить только в таких вагонах. На время летних перевозок будет создан штаб для мониторинга ситуации. Обращения пассажиров будут обрабатывать в режиме онлайн.

В общей сложности в южных направлениях этим летом планируется перевезти более 11 млн пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Читайте также: на майские праздники на курорты Краснодарского края будут ходить дополнительные поезда.

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