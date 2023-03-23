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На майские праздники на курорты Краснодарского края будут ходить дополнительные поезда

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-majskie-prazdniki-k-kurortam-krasnodarskogo-kraya-zapustyat-dopolnitelnye-poezda
На майские праздники на курорты Краснодарского края будут ходить дополнительные поезда
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всего с 28 апреля по 9 мая в России вводится более 800 дополнительных поездов в которых в  целом  добавится более 3 млн мест.

Дополнительные составы в майские праздники пойдут по наиболее популярным направлениям: между Москвой и Санкт-Петербургом, к курортам Краснодарского края и Кавказа, а также к Нижнему Новгороду и Казани. Кроме того, дополнительные поезда будут отправляться из центральных регионов РФ в города Черноземья, Поволжья, Урала и Карелии.

По мнению специалистов, основными датами выезда пассажиров станут 28 апреля и 5 мая, а возвращения — 1 и 9 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика приостановили работу после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В связи с этим на Кубани заметно вырос спрос на железнодорожный транспорт.

Читайте также: поезд из Минска в Анапу планируют запустить с 5 мая. В обратный путь из Анапы поезд отправится 7 мая. В Гомеле он будет днем 9 мая, а в Минске — вечером того же дня.

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