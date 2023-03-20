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Поезд из Минска в Анапу планируют запустить с 5 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poezd-iz-minska-v-anapu-planiruyut-zapustit-s-5-maya
Поезд из Минска в Анапу планируют запустить с 5 мая
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О планах запустить на летний период поезд сообщением Минск — Гомель — Анапа пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила 20 марта.

В первый рейс поезд № 490/489 отправится 5 мая из Минска. В обратный путь из Анапы поезд отправится 7 мая. В Гомеле он будет днем 9 мая, а в Минске — вечером того же дня.

«Далее он будет курсировать через день по нечетным числам месяца из Минска до 27 сентября 2023 года, из Анапы — до 29 сентября 2023 года», — говорится в сообщении БЖД.

Отмечается, что, кроме увеличения частоты курсирования этого поезда, в этом году более чем на два часа сократится время нахождения в пути в обоих направлениях.

Кроме того организована возможность круглогодичного проезда на курорты Кубани поездом Минск/Гомель — Адлер. Из Минска и Адлера он будет отправляться по четным числам месяца, сообщает пресс-служба БЖД.

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