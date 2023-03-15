Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Туристический поезд «Сочи» начнет курсировать с 29 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisticheskij-poezd-sochi-nachnet-kursirovat-s-29-aprelya
Туристический поезд «Сочи» начнет курсировать с 29 апреля
Фото instagram.com/vokrugsochigid

В этом году поезд «Сочи» возобновит поездки с 29 апреля и будет курсировать по более комфортному для пассажиров расписанию — у туристов будет больше времени для знакомства с достопримечательностями Абхазии.

Теперь состав будет прибывать на железнодорожный вокзал Гагры почти на 2 часа раньше и на 30 минут позже отправляться обратно. На русско-абхазской границе также сократится время ожидания.

Из Туапсе поезд будет отправляться в 4:20, из Сочи — в 6:31, прибывать в Гагру в 9:45. В обратный путь из Гагры поезд будет уходить в 19:25, делать остановку в Сочи в 22:40 и прибывать в Туапсе в 1:05. Состав будет ходить ежедневно, кроме вторников. По средам поезд будет отправляться из Сочи, а не из Туапсе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СК ЖД.

Пассажиры поезда могут оформить экскурсии к различным достопримечательностям Абхазии: к озеру Рица и в Новый Афон, Пицунду или обзорную экскурсию по Гагре. В этом году туристам будет доступен новый гастрономический маршрут по Абхазии с посещением форелевого хозяйства, мастер-классы по изготовлению сыров и вяленого мяса, а также дегустации местных деликатесов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Для моста в Японском саду парка «Краснодар» выбрали финальный вариант подсветки
  2. Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
  3. По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе
  4. В Краснодаре на два дня перекроют движение на улице Зиповской
  5. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  6. Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место
Прямой эфир
Мы в соцсетях