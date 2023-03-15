Туристический поезд «Сочи» начнет курсировать с 29 апреля

В этом году поезд «Сочи» возобновит поездки с 29 апреля и будет курсировать по более комфортному для пассажиров расписанию — у туристов будет больше времени для знакомства с достопримечательностями Абхазии.

Теперь состав будет прибывать на железнодорожный вокзал Гагры почти на 2 часа раньше и на 30 минут позже отправляться обратно. На русско-абхазской границе также сократится время ожидания.

Из Туапсе поезд будет отправляться в 4:20, из Сочи — в 6:31, прибывать в Гагру в 9:45. В обратный путь из Гагры поезд будет уходить в 19:25, делать остановку в Сочи в 22:40 и прибывать в Туапсе в 1:05. Состав будет ходить ежедневно, кроме вторников. По средам поезд будет отправляться из Сочи, а не из Туапсе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СК ЖД.

Пассажиры поезда могут оформить экскурсии к различным достопримечательностям Абхазии: к озеру Рица и в Новый Афон, Пицунду или обзорную экскурсию по Гагре. В этом году туристам будет доступен новый гастрономический маршрут по Абхазии с посещением форелевого хозяйства, мастер-классы по изготовлению сыров и вяленого мяса, а также дегустации местных деликатесов.