Все акции киностудии «Ленфильм» передали в собственность Санкт-Петербурга

Указ о передаче 100% акций старейшей российской киностудии 2 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту указа, такое решение приняли в целях развития кинопроизводства в Российской Федерации.

Предложение передать киностудию из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга выдвинули Правительство РФ и правительство северной столицы.

Передачу в собственность города 100% акций АО «Киностудия «Ленфильм» Правительство России должно осуществить за полгода. До этого акции киностудии принадлежали Росимуществу.

