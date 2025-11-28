Новый летний кинотеатр открыли в станице Ленинградской

Новая точка притяжения появилась в сквере между музыкальной школой и кинотеатром «Горн».

Для работы летнего кинотеатра установили большой стационарный экран, акустику, освещение, специальное оборудование, а также инфракрасные обогреватели, шезлонги и мягкие кресла-мешки для комфорта зрителей.

Молодежный проект «Вне сезонов» реализовали благодаря победе кинотеатра «Горн» в конкурсе на грант президента РФ в области культуры и искусства. Благодаря этому кинотеатр получил 1 млн рублей, чтобы проводить уличные показы.

Полноценно насладиться кино под открытым небом местные жители смогут с апреля 2026 года.

Читайте также: скидки на места для поцелуев в кинотеатрах предложили давать семейным парам в РФ.

Подпишись, здесь всегда интересно.