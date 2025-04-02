ВС РФ вынес эпохальное решение, основываясь на споре сожителей с Кубани

Верховный суд РФ не признал совместно нажитым и подлежащим разделу после расставания имущество, купленное в гражданском браке.

Такое решение было принято в рамках рассмотрения спора пары из Краснодарского края.

Сообщается, что супруги прожили в официальном браке 24 года, после развелись, но продолжили жить вместе. Через месяц после расторжения брака мужчина купил экс-супруге машину. Оформил автомобиль тоже на нее. В итоге, когда пара приняла решение окончательно разойтись, мужчина обратился в суд с требованием признать автомобиль совместно нажитым имуществом. Суд отказал. Мужчина подал апелляцию, в рамках которой машину признали совместно нажитым имуществом, так как с момента расторжения брака прошло мало времени.

После рассмотрением дела занялся Верховный суд. Он постановил, что решение первой инстанции было верным, указав, что в России признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, и именно со дня государственной регистрации возникают права и обязанности супругов, в том числе имущественные. Таким образом совместной собственностью супругов является только имущество, нажитое в период официального брака.

В результате право собственности на автомобиль оставили за женщиной.

«Таким образом, фактическое совместное проживание… не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может», — цитирует определение суда «РИА Новости».

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