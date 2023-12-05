ВС РФ уничтожили и перехватили 41 беспилотник над Крымом и Азовским морем

Средства ПВО ночью и утром 5 декабря пресекли попытку Киева совершить атаку на объекты РФ с помощью беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны, ночью ПВО уничтожила 22 и перехватила 13 украинских беспилотников над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Утром уничтожили еще 4 и перехватили 2 БПЛА над акваторией Азовского моря.

Около 3:25 движение по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

После четырехчасовой задержки, в районе 7:30 проезд по всем полосам был вновь открыт.

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