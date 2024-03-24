ВС РФ уничтожили два украинских Су-24, атаковавшие Севастополь

Самолеты ВСУ уничтожены во время ударов Вооруженных сил РФ по военному аэродрому Мартыновка в Вознесенском районе Николаевской области Украины.

По словам координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, на аэродроме были уничтожены два украинских Су-24, которые атаковали Севастополь минувшей ночью.

Сергей Лебедев уточнил, что Су-24 были переоборудованы под запуски иностранных ракет. Также во время удара по аэродрому был уничтожен склад авиационных ракет, «взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 км километров от аэродрома».

По словам подпольщика, определить цели для удара помогла переданная агентурой из Одессы информация. В момент, когда на аэродроме Мартыновка приземлились украинские самолеты, по ним нанесли удары российские силы, сообщает Радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», воздушная тревога в Севастополе была объявлена 23 марта в 22:44 и продлилась более 1,5 часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь. Он отметил, что эта атака была самой массированной за последнее время. В результате атаки погиб 65-летний мужчина, четверо пострадали.