Один человек погиб и трое пострадали во время воздушной атаки в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 24 марта сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь. Глава региона отметил, что эта атака была самой массированной за последнее время.

В Севастополе в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу. Она длилась около двух часов. По словам Михаила Развозжаева в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, в районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, была повреждена газовая труба. На улице Гранатной и в районе Качинского шоссе осколки попали в дома. Также осколок ракеты попал в дом на улице Ялтинской, в результате погиб 65-летний мужчина.

«Всего от осколков сегодня пострадали 4 человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени», — написал Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что спасателям Севастополя продолжают поступать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

Движение транспорта на Крымскому мосту ночью перекрывалось. Позже стало известно о том, что в Севастопольской бухте остановили движение морского пассажирского транспорта. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила в Telegram о том, что пассажиров перевозят автобусы между площадью Захарова и площадью Нахимова. Причины приостановки морского пассажирского сообщения не уточняются.

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