Два человека погибли и пятеро были ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

БПЛА атаковали Старооскольский округ и Чернянский район Белгородской области утром 23 марта.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и пяти пострадавших.

«В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу № 2 с закрытой черепно-мозговой травмой», — рассказал Гладков в Telegram.

Также он сообщил о гибели одного человека в Чернянском районе. Кроме того, он сообщил о еще четырех пострадавших. Все раненые находятся в больницах.

В Белгороде после атаки БПЛА повреждены 69 квартир в 14 многоэтажках, четыре частных жилых дома и три хозсубъекта. Также пострадало восемь автомобилей и один пассажирский автобус.

«Водитель общественного транспорта действовал строго по инструкции. После объявления сигнала «ракетная опасность» высадил пассажиров возле ближайшего укрытия, чем спас жизни мирных жителей. Автобус получил повреждения, при этом никто из людей не пострадал», — сказал Гладков..

В Белгородском районе в селе Таврово пострадали два частных дома, одна надворная постройка и два автомобиля. В поселке Дубовое поврежден один частный жилой дом.

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