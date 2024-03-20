Пять БПЛА уничтожили над Белгородской и Саратовской областями

В ночь на 20 марта ВСУ совершили очередную попытку атаки объектов на территории России с помощью беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и еще один — над Белгородской, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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