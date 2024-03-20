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Пять БПЛА уничтожили над Белгородской и Саратовской областями

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-bpla-unichtozhili-v-noch-na-20-marta-nad-belgorodskoj-i-saratovskoj-oblastyami
Пять БПЛА уничтожили над Белгородской и Саратовской областями
Пять БПЛА уничтожили над Белгородской и Саратовской областями

В ночь на 20 марта ВСУ совершили очередную попытку атаки объектов на территории России с помощью беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и еще один — над Белгородской, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: на Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба после атаки беспилотников. По предварительным данным, на предприятии повреждены атмосферные и вакуумный блоки.

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