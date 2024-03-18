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На Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба после атаки беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-slavyanskom-npz-pristupili-k-otsenke-ushherba-posle-ataki-bespilotnikov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
На Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба после атаки беспилотников
На Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба после атаки беспилотников

По предварительным данным, на Славянском НПЗ зафиксированы повреждения атмосферных и вакуумного блоков.

Об этом сообщил глава службы безопасности НПЗ Эдуард Труднев.

«Атмосферные блоки, играющие ключевую роль в процессе переработки нефти, получили повреждения. Это может привести к снижению производительности и качества процесса переработки. Вакуумный блок также пострадал от атак, что привело к нарушению баланса производственного процесса», — сказал Труднев.

В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба и принимают меры для ликвидации последствий атаки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», попытка теракта в Славянском районе произошла ночью 17 марта. Беспилотники были нейтрализованы, но падение одного из них привело к пожару. Возгорание ликвидировали к 4:30. В момент атаки БПЛА один человек погиб. В качестве предварительной причины смерти назвали сердечный приступ. В результате непосредственно пожара никто не пострадал.

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