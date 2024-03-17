Пожар на атакованном БПЛА Славянском НПЗ полностью ликвидирован
Происшествия
17.03.2024 06:30
О ликвидации пожара сообщает ЕДДС Славянского района.
Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ.
Беспилотники были8 нейтрализованы, однако в результате падения одного из них возник пожар.
По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ.
В тушении пожара участвовали 83 человека, 25 ед. техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 ед. техники. Пожар потушен.
Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угроза населенному пункту отсутствует.