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Пожар на атакованном БПЛА Славянском НПЗ полностью ликвидирован

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-territorii-atakovannogo-bpla-slavyanskogo-npz-polnostyu-likvidirovan
Пожар на атакованном БПЛА Славянском НПЗ полностью ликвидирован
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О ликвидации пожара сообщает ЕДДС Славянского района.

Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ.
Беспилотники были8 нейтрализованы, однако в результате падения одного из них возник пожар.

По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ.

В тушении пожара участвовали 83 человека, 25 ед. техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 ед. техники. Пожар потушен.

Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угроза населенному пункту отсутствует.

 

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