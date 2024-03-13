Почти 60 украинских беспилотников атаковали территорию РФ утром 13 марта
Вооруженные силы Украины снова предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дежурные средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 58 БПЛА: 29 в Воронежской области, 11 — в Белгородской области, по 8 — в Курской и Брянской областях и по 1 — в Рязанской и Ленинградской областях, сообщает Министерство обороны РФ.
Один из беспилотников ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате взрыва никто не пострадал. В нескольких квартирах выбило окна. Также повреждения получили кровля и фасад дома, сообщает телеканал «360».
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