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Почти 60 украинских беспилотников атаковали территорию РФ утром 13 марта

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-60-ukrainskih-bespilotnikov-atakovali-territoriyu-rf-utrom-13-marta
Почти 60 украинских беспилотников атаковали территорию РФ утром 13 марта
Фото baykartech.com

Вооруженные силы Украины снова предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 58 БПЛА: 29 в Воронежской области, 11 — в Белгородской области, по 8 — в Курской и Брянской областях и по 1 — в Рязанской и Ленинградской областях, сообщает Министерство обороны РФ.

Один из беспилотников ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате взрыва никто не пострадал. В нескольких квартирах выбило окна. Также повреждения получили кровля и фасад дома, сообщает телеканал «360».

Читайте также: в Белгороде беспилотник врезался в здание администрации города. В результате атаки здания администрации в Белгороде 12 марта около 14:00 пострадали два человека.

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