В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации города

В результате атаки здания администрации в Белгороде 12 марта около 14:00 пострадали два человека.

Одна из пострадавших получила осколочные ранения, вторая — контузию. Им оказывают медицинскую помощь.

«В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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