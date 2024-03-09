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Более 40 беспилотников уничтожили системы ПВО над Ростовской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-bespilotnikov-unichtozhili-sistemy-pvo-nad-rostovskoj-oblastyu
Более 40 беспилотников уничтожили системы ПВО над Ростовской областью
Фото t.me/mod_russia

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БПЛА самолетного типа минувшей ночью.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области 41 БПЛА.

«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — написал глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Кроме того, беспилотники уничтожили 3 беспилотника над Волгоградской областью, 2 — над Курской области и один над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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