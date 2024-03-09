Более 40 беспилотников уничтожили системы ПВО над Ростовской областью
Происшествия
09.03.2024 09:32
Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БПЛА самолетного типа минувшей ночью.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области 41 БПЛА.
«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — написал глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram.
Кроме того, беспилотники уничтожили 3 беспилотника над Волгоградской областью, 2 — над Курской области и один над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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