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Почти 40 беспилотников сбили над Крымом в ночь на 3 марта

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-40-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-v-noch-na-3-marta
Почти 40 беспилотников сбили над Крымом в ночь на 3 марта
Фото rosavtodor.ru

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БПЛА самолетного типа минувшей ночью.

Дежурные силы ПВО Вооруженных Сил России своевременно заметили в небе над Крымом 38 беспилотников противника и уничтожили их, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В связи с атакой БПЛА ВСУ временно ограничивали движение на Крымском мосту — с 3:40 до 6:40.

Читайте также: украинский беспилотник обнаружили в поле в Краснодарском крае. По данным ЕДДС Каневского района, беспилотник самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части обнаружили в поле недалеко от станицы Новодеревянковской.

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