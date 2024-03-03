Почти 40 беспилотников сбили над Крымом в ночь на 3 марта

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БПЛА самолетного типа минувшей ночью.

Дежурные силы ПВО Вооруженных Сил России своевременно заметили в небе над Крымом 38 беспилотников противника и уничтожили их, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В связи с атакой БПЛА ВСУ временно ограничивали движение на Крымском мосту — с 3:40 до 6:40.

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