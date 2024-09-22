Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ВС РФ уничтожили 6 украинских беспилотников над Азовским морем ночью 22 сентября

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vs-rf-unichtozhili-6-ukrainskih-bespilotnikov-nad-azovskim-morem-nochyu-22-sentyabrya
ВС РФ уничтожили 6 украинских беспилотников над Азовским морем ночью 22 сентября
Фото из соцсетей

Всего в течение ночи на 22 сентября атакам ВСУ с применением беспилотников подверглись акватория Азовского моря и 5 регионов России.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

По данным Минобороны РФ, над акваторией Азовского моря ночью сбили 6 беспилотников.

Еще 4 БПЛА сбили над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, сообщает RT.

Читайте также: ПВО перехватило 21 сентября 34 беспилотника ВСУ над Кубанью и Азовским морем.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях