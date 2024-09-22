ВС РФ уничтожили 6 украинских беспилотников над Азовским морем ночью 22 сентября
Происшествия
22.09.2024 09:24
Всего в течение ночи на 22 сентября атакам ВСУ с применением беспилотников подверглись акватория Азовского моря и 5 регионов России.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
По данным Минобороны РФ, над акваторией Азовского моря ночью сбили 6 беспилотников.
Еще 4 БПЛА сбили над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, сообщает RT.
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