Силы Черноморского флота ВС РФ ночью 11 сентября сорвали операцию Военно-морских сил Украины по захвату буровой вышки «Крым-2».

Украина направила морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.

В ходе боя силы Черноморского флота и российские военнослужащие, которые охраняют и обороняют буровую вышку, потопили 8 морских катеров и уничтожили до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций.

Еще шесть катеров ВСУ ретировались, даже не пытаясь забрать оставшихся в воде раненых военнослужащих.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Кроме того, ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки шесть ракет ATACMS, девять управляемых авиационных бомб HAMMER и два реактивных снаряда HIMARS, пишет RT.

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