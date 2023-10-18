Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ВС РФ сбили над Севастополем ракету, ее часть сдетонировала в поле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vs-rf-sbili-nad-sevastopolem-raketu-ee-chast-sdetonirovala-v-pole
ВС РФ сбили над Севастополем ракету, ее часть сдетонировала в поле
Фото portsinfo.ru

В Севастополе 18 октября около 17:30 была объявлена воздушная тревога. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в районе Сухарной балки Черноморский флот отразил атаку воздушных целей.

Позже Развозжаев сообщил о том, что в районе Кара-Кобы сбили ракету, боевая часть сдетонировала на земле в поле.

«Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано», — написал глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Он добавил, все оперативные службы сработали четко и слажено, пожарные расчеты вернулись в пункты дислокации, но находятся в режиме повышенной готовности.

Позже в Минобороны уточнили, что около 17:40 ВСУ предприняли атаку по Крыму переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Средства ПВО две украинские ракеты перехватили в воздухе.

По данным ведомства, фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности и там сдетонировали. Жертв и разрушений нет, сообщает Минобороны в Telegram.

Читайте также: ПВО уничтожила 28 украинских беспилотников над Черным морем и двумя регионами.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях