ВС РФ сбили над Севастополем ракету, ее часть сдетонировала в поле

В Севастополе 18 октября около 17:30 была объявлена воздушная тревога. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в районе Сухарной балки Черноморский флот отразил атаку воздушных целей.

Позже Развозжаев сообщил о том, что в районе Кара-Кобы сбили ракету, боевая часть сдетонировала на земле в поле.

«Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано», — написал глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Он добавил, все оперативные службы сработали четко и слажено, пожарные расчеты вернулись в пункты дислокации, но находятся в режиме повышенной готовности.

Позже в Минобороны уточнили, что около 17:40 ВСУ предприняли атаку по Крыму переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Средства ПВО две украинские ракеты перехватили в воздухе.

По данным ведомства, фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности и там сдетонировали. Жертв и разрушений нет, сообщает Минобороны в Telegram.

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