ПВО уничтожила 28 украинских беспилотников над Черным морем и двумя регионами

ВСУ вновь попытались атаковать территорию России с помощью БПЛА самолетного типа в ночь на 18 октября.

«Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией Белгородской, Курской областей перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Курском и областью сбили 12 беспилотников — обломки упали в городской черте и в селе Зорино. Никто из жителей не пострадал, сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.

В Белгородской области системы ПВО уничтожили шесть БПЛА в Яковлевском городском округе и Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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