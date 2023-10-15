ВС РФ перехватили 27 украинских беспилотников над несколькими регионами

По данным Минобороны РФ, беспилотники ВСУ самолетного типа были уничтожены ночью 15 октября над несколькими областями.

«Дежурные средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

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