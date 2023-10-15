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ВС РФ перехватили 27 украинских беспилотников над несколькими регионами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vs-rf-perehvatili-27-ukrainskih-bespilotnikov-nad-neskolkimi-regionami
ВС РФ перехватили 27 украинских беспилотников над несколькими регионами
ВС РФ перехватили 27 украинских беспилотников над несколькими регионами

По данным Минобороны РФ, беспилотники ВСУ самолетного типа были уничтожены ночью 15 октября над несколькими областями.

«Дежурные средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

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