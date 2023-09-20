ВС РФ сбили два беспилотника в Севастополе

Об этом 20 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, средства ПВО обнаружили и сбили два БПЛА. Фрагменты беспилотников упали в районе села Верхнесадовое и поселка Кача.

«Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы Севастополя, все оперативные службы выехали на место происшествия.

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