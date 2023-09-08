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ВС РФ перехватили три украинских беспилотника над Брянской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vs-rf-perehvatili-tri-ukrainskih-bespilotnika-nad-bryanskoj-oblastyu
ВС РФ перехватили три украинских беспилотника над Брянской областью
Фото t.me/mod_russia

По данным Минобороны, 8 сентября около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили над Брянском три беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА были уничтожены в воздухе, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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