ВС РФ перехватили три украинских беспилотника над Брянской областью
Происшествия
08.09.2023 18:02
По данным Минобороны, 8 сентября около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа.
В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили над Брянском три беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА были уничтожены в воздухе, сообщает Минобороны РФ в Telegram.
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