ВС РФ перехватили три украинских беспилотника над Брянской областью

По данным Минобороны, 8 сентября около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили над Брянском три беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА были уничтожены в воздухе, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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