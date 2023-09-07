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ВС РФ перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vs-rf-perehvatili-i-nejtralizovali-bespilotnik-v-volgogradskoj-oblasti
ВС РФ перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области
ВС РФ перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области

Об этом 7 сентября сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Бочаров добавил, что пострадавших, а также поврежденных гражданских и военных объектов нет.

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