ВС РФ перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области

Об этом 7 сентября сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Бочаров добавил, что пострадавших, а также поврежденных гражданских и военных объектов нет.

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