Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, Московской области и Брянске

Около 3:00 7 сентября системы ПВО сработали в Ростове-на-Дону и в Раменском районе Московской области. Около 5:00 сообщили о попытке атаки украинских дронов на Брянск.

В Минобороны РФ сообщили, что в Ростове силы ПВО пресекли попытку атаки двух украинских БПЛА. В Раменском сбили один беспилотник.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что один из беспилотников упал за городом в западной части. А второй в центре города — на улице Пушкинской. Там были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Также повреждения получили несколько автомобилей.

«Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — написал Голубев в Telegram.

Он добавил, что в центре Батайска был поврежден нежилой двухэтажный гостевой дом. В настоящее время специалисты устанавливают причины, на месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет.

В Брянске из-за падения обломков сбитого силами ПВО дрона частично повреждено остекление здания ж/д вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

«Силами ПВО пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет», — написал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 сентября около 23:30 ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.