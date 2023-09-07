Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, Московской области и Брянске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-otrazili-popytku-ataki-bpla-v-rostove-na-donu-moskovskoj-oblasti-i-v-bryanske
Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, Московской области и Брянске

Около 3:00 7 сентября системы ПВО сработали в Ростове-на-Дону и в Раменском районе Московской области. Около 5:00 сообщили о попытке атаки украинских дронов на Брянск.

В Минобороны РФ сообщили, что в Ростове силы ПВО пресекли попытку атаки двух украинских БПЛА. В Раменском сбили один беспилотник.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что один из беспилотников упал за городом в западной части. А второй в центре города — на улице Пушкинской. Там были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Также повреждения получили несколько автомобилей.

«Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — написал Голубев в Telegram.

Он добавил, что в центре Батайска был поврежден нежилой двухэтажный гостевой дом. В настоящее время специалисты устанавливают причины, на месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет.

В Брянске из-за падения обломков сбитого силами ПВО дрона частично повреждено остекление здания ж/д вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

«Силами ПВО пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет», — написал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 сентября около 23:30 ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

 

 

Статьи
Как бороться с перхотью: что можно и категорически нельзя
Как бороться с перхотью: что можно и категорически нельзя
Гала: 9 фактов о единственной музе Сальвадора Дали
Гала: 9 фактов о единственной музе Сальвадора Дали
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 сентября
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях