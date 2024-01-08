ВС РФ нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами по военным объектам Украины

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России на 8 января.

Сообщается, что утром российские военные нанесли групповой удар по военно-промышленным объектам на территории Украины при помощи высокоточного оружия большой дальности. Вооруженные силы РФ, в том числе, применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Утром 8 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы раздались в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Хмельницком и других населенных пунктах страны, сообщает телеканал «360».

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