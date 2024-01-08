Боевые корабли отработали уничтожение вражеских беспилотников в Черном море

Отряд кораблей Черноморского флота выполнил ночные и дневные стрельбы во время патрулирования акватории моря, выполняемого для защиты торговых судов от угроз со стороны Украины.

На первом этапе учений патрульные корабли ЧФ отработали уничтожение беспилотного летательного аппарата противника. Условную цель уничтожили из артиллерийского комплекса. Затем отработали уничтожение безэкипажных катеров.

После выполнения стрельб боевые корабли продолжили плановое патрулирование акватории Черного моря, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

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