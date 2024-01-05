Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Противокорабельную ракету ВСУ сбили системы ПВО над Черным морем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/protivokorabelnuyu-raketu-vsu-sbili-sistemy-pvo-nad-chernym-morem
Противокорабельную ракету ВСУ сбили системы ПВО над Черным морем
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Украинские военные попытались атаковать территорию РФ 5 января около 12:30 над северо-западной частью акватории Черного моря.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета «Нептун» была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря», — сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях