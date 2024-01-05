Противокорабельную ракету ВСУ сбили системы ПВО над Черным морем

Украинские военные попытались атаковать территорию РФ 5 января около 12:30 над северо-западной частью акватории Черного моря.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета «Нептун» была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря», — сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом.