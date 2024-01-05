Системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом

В течение ночи 5 января пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.

ВСУ пытались атаковать объекты на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе и перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом, еще один — над Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ.

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