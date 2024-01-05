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Системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistemy-pvo-unichtozhili-37-ukrainskih-bespilotnikov-nad-kubanyu-i-krymom
Системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом
Системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом

В течение ночи 5 января пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.

ВСУ пытались атаковать объекты на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе и перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом, еще один — над Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ.

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