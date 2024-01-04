Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Черным морем

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА самолетного типа вечером 4 января.

Около 20:40 дежурные силы противовоздушной обороны ВС РФ обнаружили украинский беспилотник в северо-западной части Черного моря и уничтожили его, сообщает Министерство обороны РФ.

Вечером 4 января жители Новороссийска рассказали в местных пабликах, что слышали громкий хлопок в небе над городом. Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли с 23:25 для обеспечения безопасности автомобилистов.

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