В Севастополе отражают атаку ВСУ, объявлена воздушная тревога

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ вечером 4 января.

Вооруженные Силы России отражают атаку в Севастополе. Уже удалось уничтожить несколько воздушных целей. В городе объявили воздушную тревогу.

«Все службы привели в состояние боевой готовности. Спасательная служба на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал в Telegram глава Севастополя Михаил Развожаев.

Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, а также призвал не снимать работу систем ПВО на смартфоны.

После воздушной атаки со стороны ВСУ в Севастополе осколки упали на улицах Глухова, Монастырском шоссе, Мостовой, а также в районе Федюхиных высот и на Северной стороне. В результате происшествия есть пострадавший.

Губернатор Севастополя добавил, что в районе Северной бухты и внутреннего рейда военные используют табельную маскировку. Местные жители могут увидеть дым — его запах неприятен, но он абсолютно безопасен.

«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — сообщает Министерство обороны России.

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