Вручение I Национальной премии «Умный город» пойдет 13 апреля в Красноярске

Победителей премии за вклад в развитие городского хозяйства определят в 30 персональных, отраслевых и спецноминациях.

На соискание премии будут выдвинуты проекты, реализованные c 1 января 2019 года по 31 декабря 2022. На персональные премии могут номинироваться физлица — граждане РФ.

Премию за вклад в развитие городского хозяйства учредили в 2023 году, организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основными целями премии являются выявление и продвижение лучших практик в области цифровизации городского хозяйства, прямой диалог бизнеса с государственными регуляторами и заказчиками, популяризация возможностей и перспектив проекта «Умный город» в РФ.

Голосование за проекты пройдет до 3 апреля. Церемония награждения победителей состоится 13 апреля в Красноярске. Также в этот день проведут пленарное заседание. На нем представители отраслевых министерств и федеральных институтов развития расскажут об источниках и механизмах финансирования разработки и внедрения решений для умных городов. Также планируется выставочная экспозиция, где представят самые значимые реализованные проекты цифровизации городского хозяйства.

Проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Подробнее о премии можно узнать на сайте.

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