В России стартовал сбор заявок на соискание премий Правительства РФ в области туризма
Общество
09.02.2023 17:28
О начале приема заявок на соискание 10 ежегодных премий Правительства РФ в сфере туризма сообщило Минэкономразвития России.
Премии присуждают за особые достижения, реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туриндустрии, продвижению туристских продуктов, привлечению интереса путешественников к материальным и духовным ценностям России.
Выдвигаемые на соискание премии проекты должны быть реализованы на практике не позднее, чем за год до начала приема заявок. Материалы необходимо предоставить в межведомственный совет не позже 1 марта. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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