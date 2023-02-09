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В России стартовал сбор заявок на соискание премий Правительства РФ в области туризма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-startoval-sbor-zayavok-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rf-v-oblasti-turizma
В России стартовал сбор заявок на соискание премий Правительства РФ в области туризма
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О начале приема заявок на соискание 10 ежегодных премий Правительства РФ в сфере туризма сообщило Минэкономразвития России.

Премии присуждают за особые достижения, реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туриндустрии, продвижению туристских продуктов, привлечению интереса путешественников к материальным и духовным ценностям России.

Выдвигаемые на соискание премии проекты должны быть реализованы на практике не позднее, чем за год до начала приема заявок. Материалы необходимо предоставить в межведомственный совет не позже 1 марта. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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