ВРП Краснодарского края с начала 2024 года вырос на 3,2%

Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Он отметил, что экономика Кубани продолжает демонстрировать устойчивый рост, что говорит о высоком потенциале края.

«Рост валового регионального продукта по итогам семи месяцев текущего года составил 3,2%. Положительную динамику показывают сельское хозяйство, строительство, оптовая торговля и потребительский рынок», — сказал Галась.

Также высокие результаты отмечаются в сфере оптовой торговли. За период с января по июль рост составил 16,7%. Существенный рост наблюдается и в строительной отрасли. Он составил 19,5%. Помимо этого, на 4,9% выросло производство сельхозпродукции.

Реальная заработная плата выросла на 11,1%. На данный момент средняя зарплата в регионе составляет 64,6 тыс. рублей. Оборот розничной торговли увеличился на 2,6 %, оборот общественного питания — на 0,4 %, платные услуги — на 3,2 %.

«Растут и доходы консолидированного бюджета края. По оперативным данным, за восемь месяцев удалось собрать чуть более 358 млрд рублей. Это на 41,2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал вице-губернатор.

По итогам восьми месяцев обеспечены положительные темпы роста по НДФЛ –—134,8 %. Это практически на 30 млрд рублей больше, чем в прошлом году. По упрощенной системе налогообложения рост составил 145,3 % с приростом в 15,4 млрд рублей. По налогу на имущество организаций — 107,1%. Это на 2,3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Динамика поступлений акцизов составила 107,3%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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