Кубанские предприятия представили свою продукцию на выставке в Южной Азии

На Международной выставка пищевой и упаковочной промышленности Anuga Select India-2024* шесть компаний Краснодарского края представили на стенде свою продукцию — подсолнечное масло, специи, крем-мед и другие продукты.

Участие фабрик региона в рамках двух нацпроектов — «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — организовал краевой Центр поддержки экспорта. Как отметил его директор Роман Воротников, сейчас сотрудничество с Индией — перспективное направление для Кубани, так как идет переориентация экспортных потоков.

Выставка стартовала 28 августа и продлится до 30-го числа. За это время делегация Краснодарского края встретится со специалистами Российского экспортного Центра, Торгпредства и Торгово-промышленной палаты России в Индии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

*Anuga Select India-2024 — это международное мероприятие в области напитков и продуктов питания, организованное брендом Anuga. Оно проводится совместно с Anuga FoodTech India 2024 — Международной выставкой пищевых технологий и упаковки.

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