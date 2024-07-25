Экспорт зерна через порты Краснодарского края с начала года вырос на 9%

С января через порты Кубани отправили 29,9 млн т зерна и продуктов его переработки. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 27,5 млн т.

С начала 2024 года через порты Краснодарского края экспортировали 23,4 млн т пшеницы, 2,7 млн т ячменя и 1,2 млн т кукурузы.

В число основных импортеров кубанского зерна и продуктов переработки вошли Египет, Саудовская Аравия, Турция, Бангладеш, Сирийская Арабская Республика и Китай, сообщает официальный Telegram-канал Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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