В России запретили вывоз риса до конца 2024 года

Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы ввело Правительство России.

Такое решение приняли для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке. Вывоз риса и рисовой крупы запретили до конца текущего года.

Исключением для запрета станут поставки риса в Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Армению и Киргизию. Помимо этого, продовольствие можно будет отправить за рубеж в рамках международных транзитных перевозок и гуманитарных миссий, сообщает пресс-служба Правительства России.

Самый большой урожай риса в России уже десятилетиями собирают в Краснодарском крае. Также рисовые хозяйства работают в Адыгее, Ростовской области, Приморском крае, Астраханской области, Дагестане и Калмыкии.

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